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ДТП на спуске в микрорайон Сипайлово

Пассажирский автобус врезался в дорожный отбойник. Как сообщили телеканалу "Вся Уфа", пострадала женщина.

 

Авария произошла накануне вечером неподалеку от улицы Жукова. За рулем автобуса, который следовал рейсом №207 "ЦУМ - ДОК" находился 38-летний уфимец. В салоне находились 20 человек. Авария стала массовой: маршрутка столкнулась с автомобилями «Мазда Демио», «Лада Приора», «Ниссан Альмера» и «Сузуки Джимми». Пострадавшей пассажирке автобуса 61 год. Она получила ушибы и после оказания медицинской помощи отпущена домой.

Автор: Тимур Давлетов
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