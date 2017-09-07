Два человека погибли в ДТП

Два человека погибли, 8 получили серьезные травмы. За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять аварий. ДТП со смертельным исходом произошло накануне в Архангельском районе, на 44-ом километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.



Житель Кармаскалинского района за рулём "Лады Гранта" наехала на уроженца Учалов. В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте. Со слов водителя, мужчина внезапно выбежал на проезжую часть.

Еще одна авария произошла поздно вечером в Илишевском районе. Водитель за рулем "Деу Нексия" сбил пешехода, предположительно, переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате мужчина скончался на месте происшествия.



В своем блоге Динар Гильмутдинов пишет, что с уменьшением продолжительности светового дня в республике участились наезды на пешеходов вне населенных пунктов. Поэтому главный госавтоинспектор республики рекомендует не пренебрегать правилами дорожного движения и носить одежду со светоотражающими элементами, либо прикреплять фликеры.





8 сентября