Два человека пострадали во время аварии в центре Уфы

На перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса лоб в лоб столкнулись «Рено Логан» и «Шкода Октавия».



По предварительным данным, при повороте водитель «Рено» не пропустил «Шкоду», которая двигалась навстречу. В результате ДТП травмы получили водитель «Рено» и пассажир «Шкоды».



А буквально через полчаса воде дома № 137 по улице Менделеева столкнулись "десятка" и «Дэу Нексия». Они ехали в попутном направлении. В аварии пострадал водитель отечественного авто, который к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него госавтоинспекторы составили административный протокол. Молодому человеку грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. А также лишение прав. Теперь он не сможет управлять авто в течение полутора - двух лет.



Всего за минувшие выходные на территории города произошло 105 дорожно-транспортных происшествий. В 8 авариях 11 человек получили травмы.





Фото: ОГИБДД УМВД по городу Уфе

9 октября