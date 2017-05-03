Два молодых человека погибли в страшном ДТП в Баймакском районе Башкортостана. Жуткая авария произошла накануне вечером на автодороге Магнитогорск-Ира.

3 мая

По данным республиканского ГИБДД, водитель "Лады Приоры" на огромной скорости не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет. От сильного удара машина буквально превратилась в груду металлолома. В результате ДТП погибли два человека - водитель и его пассажир.А на остановке Спортивная прямо на ходу загорелась маршрутка. Кадры пожара опубликовали участники сообщества "БашДТП". Известно, что в пассажирском автобусе находились 6 человек, никто не пострадал. По предварительной информации, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание бортовой сети. На место тушения выехали две единицы техники, а также карета скорой помощи. На данный момент специалисты выясняют, что стало причиной пожара.