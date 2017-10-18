Два призывника из Башкортостана выбрали альтернативную службу

«На всем протяжении альтернативной службы работнику выплачивается полная заработная плата, предоставляются отпуска, в том числе для сдачи экзаменационной сессии, а также будет оплачиваться больничный и организуется необходимое профессиональное обучение. Альтернативную службу большинство молодых людей проходят непосредственно по месту жительства, как и в случае с нашей республикой. Срок обязательной работы составляет 21 месяц», - сообщает главный специалист по корпоративным коммуникациям регионального филиала Почты России Борис Слуцкий.

19 октября

Два призывника из Башкортостана, которых этой осенью призвали в российскую армию, пройдут военную службу на почте. Молодые люди будут работать почтальонами. Об этом сообщили в региональном управлении федеральной почтовой связи.На сегодня в Башкирском филиале Почты России альтернативную службу проходят два человека. Они работают почтальонами в Стерлитамаке и Нефтекамске. В различных структурах федерального почтового оператора трудятся около 400 призывников. В ходе нынешнего осеннего призыва на работу в филиалы Почты России будут приняты до 130 парней. Их ждут специальности операторов связи и сортировочных центров, почтальонов и водителей.