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Два уличных бойца из Зауралья стали звёздами YouTube

В Сибае мастера боевых искусств продемонстрировали умения в бесконтактном поединке.

 

Как видно на кадрах видеозаписи двое мужчин решили выяснить отношения при помощи кулаков. При этом один из них встает в стойку и начинает отрабатывать боевые приёмы.

Видео уже набрало более 6 тысяч просмотров. Пользователи в социальной сети уже окрестили мужчину бойцом всемирно известного фильма "Мортал Комбат". Но добавили, что бойцу не хватает точности, ведь ни один из ударов так и не достиг цели. Итогом схватки стало бегство мастера боевых искусств. Причина драки остается за кадром.

Автор: Тимур Давлетов
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