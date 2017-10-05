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Два водителя устроили мордобой прямо посреди проезжей части в Уфе

Два водителя устроили мордобой прямо посреди проезжей части на улице Зорге. В кулачный бой вступили владелец отечественного «ВАЗа» и бетономешалки. Видео драки быстро разлетелось по социальным сетям.

 

По словам автора ролика, он стал случайным свидетелем дорожного инцидента. Как видно на кадрах, двое мужчин, оставив свои машины, начали разбираться, а после повалились прямо на проезжую часть. Разъяренные водители не заметили, что своими кулачными боями перегородили проезд для других автомобилистов. На помощь пришли свидетели происшествия, которые разняли драчунов и заставили их освободить дорогу.

 

Что стало причиной раздора остается неизвестным.


видео сообщества БашДТП



Автор: Тимур Давлетов
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