Движение на участке проспекта Октября в Уфе, где произошла просадка грунта, восстановят сегодня

Движение на участке проспекта Октября в Уфе, где накануне из-за просадки грунта произошло разрушение асфальта, восстановят уже сегодня ночью. Работы по устранению последствий на завершающей стадии.

На данный момент утечка устранена. Участок все также огорожен. В связи с этим пока движение транспорта по крайней левой полосе проезжей части ограничено. Но, по словам сотрудников ДПС особых затруднений на дороге такая мера не вызывает.

Такой была ситуация на два часа дня четверга. Работы по ликвидации последствий просадки грунта прямо на проезжей части проспекта Октября в самом разгаре. Уже снят участок проблемного асфальтового, покрытия, идет подготовка к его замене. Работают техника и около 10 дорожных рабочих.

Сегодня планируется завершить все работы по устранению последствий ЧП. Наибольшее время понадобилось, чтобы устранить причину - утечку трубопровода. Вода размыла грунт, и асфальт провалился. Саму утечку спровоцировали гидравлические испытания. Это такой вид проверки прочности трубопроводных систем. Проводится она каждый год в конце отопительного сезона. Специалисты пускают по трубам воду с максимальным давлением. Так и выявляются проблемные участки.

«Провал образовался в 18 часов. Благодаря оперативным и слаженным действиям аварийных служб города и персоналу БашРТС» ситуация была взята под контроль, повреждение локализовано. В течении последующих трех часов выполнены земляные работы, повреждение устранено в 5 часов утра. В настоящее время силами специализированной организацией завершается установление асфальтового покрытия», - сказал начальник Уфимского производственного управления ООО «БашРТС» Азат Абдуллин.

К счастью, в момент обрушения никто не пострадал. Место сразу же огородили, а специалисты городских служб немедленно приступили к устранению повреждения трубопровода. Во многом избежать катастрофы удалось благодаря оперативной слаженной работе.

«Когда в городе случаются подобные внештатные ситуации, муниципальные службы подключаются к их устранению вне зависимости от формы собственности организации. Поскольку от слаженных действий всех служб зависит безопасность жителей. Данная ситуация не стала исключением», - заключила начальник отдела пресс-службы Администрации Уфы Рената Салахова.

Экспертам еще предстоит просчитать причиненный ущерб.

Гульнара Ситдикова

18 мая