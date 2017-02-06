Двор как автомобильная дорога

Уже третий год подряд уфимцы, проживающие по адресу: улица Жукова, 4 и 4/1, по утрам под окнами видят колонну машин. Движение транспорта очевидцы сняли на камеру и прислали в редакцию телекомпании «Вся Уфа».

На кадрах видно, как автомобили медленно едут по двору улицы Жукова. По словам автора ролика, такое движение здесь наблюдается каждое утро с 7 до 8:30 утра. Так, говорит Максим Селиверстов, водители объезжают пробку на Гагарина. Люди опасаются однажды попасть под колеса транспорта.





«Вообще просто невозможно пройти, честно, - возмущается местный житель Максим Селиверстов. - А у нас, сами видите, и школа прямо во дворе находится, и садик буквально через три дома от нас находится».

В местном УЖХ нам пояснили, что закон водители на нарушают, но если в управление поступит жалоба от уфимцев, тогда они смогут принять меры.











Гульнара Ситдикова

6 февраля