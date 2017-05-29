Экологическая акция «Чистый берег» состоялась в Нижегородке

Озеро Долгое в Нижегородке - излюбленное место отдыха горожан. Живописный уголок привлекает любителей рыбалки и пикников на природе. Однако зачастую после веселого времяпрепровождения здесь остаются пустые бутылки, пластиковая посуда, пакеты и прочий мусор.

В субботнике по очистке береговой линии озера участвовали депутаты Городского совета, сотрудники Администрации Ленинского района и неравнодушные жители. Инициатором его проведения стала волонтер Алия Мухтаруллина. С идеей провести экологическую акцию девушка пришла на прием к депутату совета Уфы Алине Сулеймановой.

«Озеро нуждается в уборке, нуждается в наших трудолюбивых руках. Мы, команда Bashadventure, устраивали такие субботники по городу. Очень рады сегодня участвовать в таком классном мероприятии», - говорит волонтёр Алия Мухтаруллина.

К радости организаторов, на призыв откликнулось много местных жителей. Супруги Венер и Венера Байрамгуловы пришли с маленькой дочкой. Считают, что прививать любовь к природе нужно личным примером.

У субботника есть еще одна цель. После того, как берег озера будет приведен в порядок, здесь начнутся работы по установке нового моста. Он реализуется в рамках проекта поддержки местных инициатив.

«У нас планируется большое мероприятие здесь на озере Долгом. Это установка второго понтонного моста. По местным инициативам мы сделали реконструкцию этого моста. Сейчас до конца месяца штрихи доводятся, и будет грандиозное событие - установка самого понтонного моста», - сказал глава Администрации Ленинского района Уфы Дмитрий Масютин.

Озеро Долгое преобразилось на глазах. Совместными усилиями собрали и вывезли 54 кубометра мусора.

«Настроение замечательное. Я не знаю, как у нас это получилось, но мы это сделали вместе. Столько людей участвовало в акции, даже не знаю, кого благодарить. Наш мост через озеро Долгое не только соединяет берега, он соединяет нас вместе для того, чтобы жизнь в нашем городе становилась лучше и интереснее», - радостно сказала депутат Городского Совета Уфы Алина Сулейманова.

«Хочется, чтобы это мероприятие было традиционным. Мы приложим к этому все свои усилия. Пользуясь, случаем, хочу обратиться к жителям Нижегородки: все-таки чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», - выразил надежду депутат Городского Совета Уфы : Руслан Зайнуллин.

Несколько часов работы пролетели незаметно. От участия в субботнике все получили заряд бодрости и отличное настроение. Ну а после участников экологической акции ждало чаепитие и вкусное угощение.

«Мясокомбинат «Сава» с радостью откликнулся. Мы стараемся поддерживать такие мероприятия.Мы организовали столы, угощаем людей нашей очень вкусной продукцией», - заключила менеджер по рекламе МК «Сава» Анна Ахмадуллина.

В Администрации Ленинского района Уфы говорят, что уборку на озере Долгом решено проводить ежегодно. И хочется надеяться, что эстафету, начатую активистами, поддержат все жители Нижегородки и будут бережнее относиться к окружающей природе.

29 мая