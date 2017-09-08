Экран планшета службы новостей столичного телеканала как окно в жизнь большого мегаполиса
Мы наблюдаем все события уфимцев в режиме онлайн. Одна секунда, и то, что происходит рядом с вами в этот момент, могут увидеть и корреспонденты службы новостей.
В день на планшет службы новостей столичного телеканала приходят десятки сообщений от жителей нашего города. Это открытое окно в жизнь большого мегаполиса.
Окно для простого общения журналистов с уфимцами, для обмена последней информацией. Способ поделиться радостью, рассказать всему городу о знаковых событиях своей жизни.
Так же - возможность позвать на помощь, тогда, когда ситуация кажется безвыходной. Она только на первый взгляд такая. Вместе мы способны сдвинуть с мертвой точки любые, даже самые застоявшиеся вопросы.
Елена Лезнина решила обратиться за помощью к журналистам столичного телеканала, когда уже готова была опустить руки. Боролась за благоустройство своего двора. Там разрушившиеся коммуникации водоснабжения угрожали серьезным потопом для всего дома.
Вместе нам удалось оперативно привлечь ответственные органы к решению вопроса. Сегодня на месте событий работают специалисты, и совсем скоро проблема будет устранена.
Мы уже не раз говорили в эфире - для самых активных телезрителей и народных корреспондентов нашего телеканала у нас готовы приятные сюрпризы. Елена, как активист, и как человек, кто своими действиями и целеустремленностью готов менять жизнь в городе к лучшему получает подарок.
Повестка новостей дня формируется, исходя из того, какие видео мы получаем от телезрителей. Стараемся оперативно реагировать и в гости «Информационного вечера» приглашаем именно тех, чье экспертное мнение в этот день будет самым полезным и актуальным.
Новости "Всей Уфы" - источник самой оперативной информации о событиях города. Следите за выпусками новостей и интернет сайтом. Записывайте номер - 89273461111. Присылайте свои видео - их обязательно увидит весь город.