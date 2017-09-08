Экран планшета службы новостей столичного телеканала как окно в жизнь большого мегаполиса

Мы наблюдаем все события уфимцев в режиме онлайн. Одна секунда, и то, что происходит рядом с вами в этот момент, могут увидеть и корреспонденты службы новостей.

В день на планшет службы новостей столичного телеканала приходят десятки сообщений от жителей нашего города. Это открытое окно в жизнь большого мегаполиса.

8 сентября

Окно для простого общения журналистов с уфимцами, для обмена последней информацией. Способ поделиться радостью, рассказать всему городу о знаковых событиях своей жизни.Так же - возможность позвать на помощь, тогда, когда ситуация кажется безвыходной. Она только на первый взгляд такая. Вместе мы способны сдвинуть с мертвой точки любые, даже самые застоявшиеся вопросы.Елена Лезнина решила обратиться за помощью к журналистам столичного телеканала, когда уже готова была опустить руки. Боролась за благоустройство своего двора. Там разрушившиеся коммуникации водоснабжения угрожали серьезным потопом для всего дома.Вместе нам удалось оперативно привлечь ответственные органы к решению вопроса. Сегодня на месте событий работают специалисты, и совсем скоро проблема будет устранена.Мы уже не раз говорили в эфире - для самых активных телезрителей и народных корреспондентов нашего телеканала у нас готовы приятные сюрпризы. Елена, как активист, и как человек, кто своими действиями и целеустремленностью готов менять жизнь в городе к лучшему получает подарок.Повестка новостей дня формируется, исходя из того, какие видео мы получаем от телезрителей. Стараемся оперативно реагировать и в гости «Информационного вечера» приглашаем именно тех, чье экспертное мнение в этот день будет самым полезным и актуальным.Новости "Всей Уфы" - источник самой оперативной информации о событиях города. Следите за выпусками новостей и интернет сайтом. Записывайте номер - 89273461111. Присылайте свои видео - их обязательно увидит весь город.