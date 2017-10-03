Элита Росгвардии отмечает свой профессиональный праздник

Гордость и элита Росгвардии - отряд особого назначения - сегодня отмечает день рождения. 29 годовщину создания структуры. По этому случаю двери базы постоянной дислокации ОМОНа были открыты для всех желающих.

В огне не горят, в воде не тонут, преступников не боятся. И это все о реальных героях - бойцах отряда специального назначения. В показательном выступлении содержится лишь малая часть того, что умеет и выполняет ОМОН. Уже 29 лет подразделение стоит на страже безопасности граждан.





«ОМОН всегда стоял на переднем краю борьбы с преступностью, основная задача – это охрана правопорядка и общественная безопасность, охрана порядка при проведении массовых мероприятий, спортивно-массовых мероприятий, несении службы на улицах. И надо отметить, что отряд еще выполняет боевые задачи в Северо-Кавказском регионе», - говорит командир отряда мобильного назначения управления Росгвардии по РБ Ирек Сагитов.



Их служба опасна и трудна. За девять месяцев этого года бойцами изъято более 40 единиц огнестрельного оружия, обезврежено 10 взрывных устройств и свыше 35 килограммов взрывчатки. На спецоперациях ОМОН нередко обеспечивает силовую поддержку другим подразделениям. А значит отличная физическая подготовка - это про них.



В день своего рождения в отряде принимают гостей, учеников подшефного лицея № 96. Ребята познакомились с бытом бойцов, форменным обмундированием, увидели выставку оружия, летательных аппаратов и боевой техники. Скоро школьникам предстоит принять присягу, поэтому встреча для них и полезна, и интересна.



Невероятно вкусной оказалась и каша на полевой кухне. По всем правилам гостеприимства, в свой день рождения ОМОН подготовил угощение, настоящую полевую кашу. И конечно же, горячий чай. То, что нужно в такую погоду.



Свой профессиональный праздник элита Росгвардии отмечает на боевом посту. После ухода гостей для них продолжились трудовые будни: спортивные тренировки и стрельбы. Всё это формирует и поддерживает готовность в любую минуту ринуться в бой.





3 октября