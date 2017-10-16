Ещё один район Уфы отчитался о готовности к зимнему сезону

Сегодня в Ленинском районе прошел комиссионный смотр коммунальной техники.



На осмотр было выставлено больше 80 единиц спецтехники - это самосвалы, снегопогрузчики, «КАМАЗы», тракторы и автогрейдеры. Комиссия, в состав которой вошли представители гостехнадзора, управлений гражданской защиты и коммунального хозяйства города, проверила как исправность работы всех механизмов, так и наличие аптечек и огнетушителей. Без внимания не остались и водители. Они предоставили необходимые для работы документы: водительское удостоверение, страховку, справку о медосмотре и свидетельство о регистрации техники. По итогам проверки, личный и автомобильный состав района получил добро на работу в зимний период.





«На сегодняшний день все машины отремонтированы и готовы к холодам. С 1 ноября коммунальные службы перейдут на зимний режим работы, то есть работы по зимнему содержанию и уборке городских территорий будут вестись круглосуточно», - говорит заведующий ИАС Администрации Ленинского района Уфы Лариса Салихова.

17 октября