Марина Максимовна плачет и не скрывает своих эмоций. У нее воевал и отец Максим Васильевич Поликарпов, и свекор - Исмагил Гайнильзянов. Один на русско-японской войне, другой на Великой отечественной. Там же они познакомились со своими будущими женами. Одна была радисткой, другая санитаркой. Отец много рассказывал о войне.





«Он воевал под Москвой, на Кавказе, был ранен в свой день рождения под Кенигсбергом. Потом приехал сюда в Уфу, там они познакомились с будущей женой в здании 44 школы, там был госпиталь», - говорит тренер высшей категории СШОР по фехтованию Марина Гайнильзянова.



9 Мая - это и государственный, и очень личный, семейный праздник. Фехтовальщики испытывают пронзительные чувства к своим отцам, дедам и прадедам. На соревнованиях устраивают своеобразное шествие своего бессмертного полка. А на этой фотографии летчик Муса Гареев с отцом Марины Гайнильзяновой. Спортшкола даже проводила турнир в честь дважды героя Советского Союза. И сейчас воспитательной работе здесь уделяется большое внимание.





8 мая

Сейчас они делают самые первые шаги в спорте. Эти тренеры из сотни обычных детей выявляют будущих звезд фехтования. Конечно кумиры ребят Олимпийские чемпионы Тимур Сафин и Артур Ахматхузин. Но чтобы стать такими же надо воспитываться в Уфе в специализированной школе олимпийского резерва