Гараж есть, но попасть в него невозможно

У уфимского инвалида отнимают гараж, а в знак убедительности установили стопор на двери бокса. В итоге доступа к машине нет уже около месяца. По крайней мере, так утверждает женщина, которая обратилась в нашу редакцию. Без автомобиля ей крайне сложно передвигаться.

Гараж есть, но вот попасть в него невозможно. Причиной всему - стопор дверей. По словам пенсионерки, "заглушка" появилась неожиданно и убрать ее самостоятельно женщина не в силах. В металлическом боксе стоит автомобиль, который далеко не роскошь. Пенсионерка инвалид второй группы, машина нужна для передвижения.





«У меня производственная травма, я инвалид второй группы, мне на дальние расстояния очень трудно передвигаться. Мне в поликлинику надо, на уколы надо, а если мне плохо, у меня и давление бывает. Меня же кто-то должен везти до поликлиники», - говорит Минифайма Сабанчина.



Как утверждает женщина, гараж ей заварили сотрудники местного ЖЭУ еще в начале сентября. С тех пор попасть внутрь нет возможности. Обращения в жилищное управление ни к чему не привели, ведь палки в колеса ей вставляет сам бывший директор, утверждает пенсионерка.



Без доступа в гараж - приходится туго, говорит пенсионерка. Во дворе свободное место для парковки найти сложно. А тут гараж напротив подъезда, да и конструкция защищает от осадков и автомобильных воров.



Гараж пенсионерки находится буквально в 30 метрах от места ее проживания.

Как видно здесь еще 6 металлических боксов. Но почему жилищники, как утверждает женщина, заварили самовольно именно этот гараж, а например не вот этот, вопрос остается открытым.



Общение с главным инженером ни к чему не привело. Ясность внес лишь сам заместитель директора ЖЭУ. По словам жилищника, по городу идет снос незаконно установленных гаражей. И металлический бокс, который принадлежит Минифайме Сабанчиной попадает под эту категорию. Обращения к пенсионерке убрать конструкцию ни к чему не привели. Соответственно применили меры.





«Документы в суд поданы, в Кировский районный суд, ну и для общей профилактики мы заварили этот гараж и я считаю, наши действия в какой-то степени чуть-чуть незаконные, но вполне нормальные», - комментирует зам. начальника ЖЭУ № 2 Кировского района Уфы Табриз Исламов.



В ЖЭУ пообещали "заглушку" снять. Однако, если районный суд постановит убрать бокс, место пенсионерке все же придется освободить. По закону металлические гаражи, которые находятся вблизи школ, и тем более без каких-либо документов, подлежат сносу.

6 октября