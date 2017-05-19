Гатия Галиаскарова – участница конкурса "Лучший дворник всей Уфы"

Гатия Галиаскарова уже словно член семьи для каждого жителя близлежащих домов. Ее отсутствие замечают сразу, каждый день интересуются ее здоровьем или останавливаются просто пожелать ей хорошего настроения.





Вот уже 30 лет женщина работает в ЖЭУ №52. В 1987 году Гатия Галиаскрова вместе с мужем приехала в Уфу в поисках хорошей жизни. Чтобы получить квартиру, устроилась дворником. Да так и прикипела душой к профессии: наводить порядок на улицах Уфы - дело пусть и трудоемкое, но приятное, - признается женщина.





«Когда чисто - приятно смотреть. И жильцы так обращаются с благодарностью», - говорит Гатия Галиаскарова.

За свое трудолюбие и любовь к профессии Гатия Галиаскарова снискала всенародное уважение. К нашей съемочной группе то и дело подходили жители близлежащих домов, чтобы выразить благодарность своему дворнику.



Здесь не сомневаются: Гатия Галиаскарова заслуживает звания "Лучший дворник Все Уфы" и готовы голосовать за нее единодушно.



Для самой героини сюжета участие в конкурсе - не только знак признания собственных заслуг. Женщина считает, что таким образом может стать примером для молодых.









15 февраля