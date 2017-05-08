Герои праздника получают заслуженные поздравления

День Победы - это не только 9 мая. В предпраздничные выходные в столице прошёл целый ряд мероприятий, посвящённых историческому событию. Главными людьми здесь были те, кому мы обязаны мирным небом над головой - ветераны войны и труженики тыла.



Дипломы, грамоты, слова поздравлений и благодарности. Ветеран Великой Отечественной войны Сагида Курбангалеева накануне Дня Победы всегда держит двери дома открытыми. Поток гостей в преддверии праздника не прекращается. Сегодня с поздравлениями к ней приехали депутаты совета городского округа города Уфа.



История Шагиды Сагатуллиновны начинается, как и множество других историй тех, кому пришлось пережить все ужасы войны. Будучи ещё совсем юной девушкой, в 19 лет, получив повестку, она отправилась воевать за Родину.



События тех лет в памяти застыли так ярко, что после возвращения домой она не раз просыпалась ночью от кошмаров. Сейчас ветерану 94 года. Шагида Сагатулиновна без труда вспоминает устройство винтовки, - той самой, с которой дежурила на посту, охраняя ценный военный груз.



В ближайшие дни она ещё не раз перескажет историю своей жизни. Она - героиня. Героиня войны и героиня-мать. Вернувшись с фронта и выйдя замуж, воспитала пятерых детей. Девятого числа поздравить маму, бабушку и прабабушку соберутся все её многочисленные внуки и правнуки.



Им она обязательно даст мудрый совет. Шагида Сагатуллиновна как никто знает цену жизни и миру.



Принимает поздравления и Рафкат Муслюмов.



В его доме, как и у всех ветеранов войны в дни праздника в доме много гостей. Депутаты городского совета пришли сюда с важной миссией.



И нагрудный знак - за заслуги перед городом. Который был добавлен к огромному числу орденов и медалей ветерана. На фронт он отправился добровольцем, почти сразу, как отметил восемнадцатилетние. И в августе 43 года в звании сержанта оказался под Курском. В ожесточенных боях, где за несколько дней погибли почти все его однополчане, Рафкат Вакилович был ранен, и после чего попал в госпиталь. Ранение в ногу. Пуля прошла навылет.



Потом был ранен ещё не раз. И День Победы, один из самых радостных дней в жизни, Рафкату Вакиловичу случилось встретить, тоже находясь в госпитале. Позже, вернувшись домой, он восстанавливал здоровье. Потом доучился, и поднимал вверенный ему колхоз. Тогда, в тяжелое послевоенное время, Рафкату Вакиловичу удалось вывести в передовики ранее отстающее сельхозпредприятие.





8 мая

9 мая в этих семьях - праздник особенный. Да и остальные жители нашего города, республики и страны, будут поздравлять ветеранов, и вспоминать тех, кого уже нет рядом с нами. Всех тех, кому мы обязаны жизнью.