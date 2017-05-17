Глава администрации Уфы Ирек Ялалов встретился с ребятами из Грозного

Дети из неполных семей и дети-сироты прибыли в Уфу, чтобы ознакомиться с местными обычаями и осмотреть достопримечательности.



Встреча началась с экскурсии по зданию Администрации города. В частности ребятам показали зал, где проходят оперативные совещания. Дети делали селфи и даже попытались определить, насколько комфортно кресло Ирека Ялалова. Уже в малом зале юных гостей ожидало чаепитие с национальными башкирскими блюдами – вак-беляшом и уч-почмаком. В своем приветственном слове глава столичной Администрации отметил, что Уфа - многонациональный город в нем проживают десятки наций. Помимо этого Ирек Ялалов сказал, что в столице очень многое делается для развития спорта.





«У нас традиционно в республике развит спорт, очень серьезно, я сам бывший борец, я знаю, что глава Чеченской республики тоже занимается борьбой и у вас единоборства развиваются очень интенсивно, поэтому если интересно, можно посетить наши борцовские центры или центры единоборств», - предложил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

В знак благодарности Иреку Ялалову подарили чеченский кинжал - символ мужественности. А также книгу о лидере Чечни Рамзане Кадырове. В свою очередь глава Администрации вручил детям памятные сувениры и подарки.





«С самого первого дня, как только мы сошли с самолета, нас поразило то, что люди такие заботливые и вежливые, понятливые, они так отнеслись к нам, что ребята вечером приходят домой в гостиницу и обсуждают как нас приняли, что мы видели, как нам здесь здорово. Мы нашли очень много общего: имена, обычаи, традиции, нас оказывается очень многое роднит с Уфой», - говорит председатель Союза родителей образовательных учреждений Чеченской республики Яха Агаева.

17 мая