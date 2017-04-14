Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ответил на вопросы жителей республики

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов почти три часа отвечал на вопросы жителей республики, общественных деятелей и представителей средств массовой информации. Всего, по всем каналам за предшествующие дни поступило больше 9,5 тысяч обращений.

Основные темы — ЖКХ, дороги, строительство, затем здравоохранение, соцзащита, экономика, экология, образование, культура и спорт. 39% обращений получены на многоканальный телефон, 35% на сайты телекомпаний, 22% по мессенджерам и 4% - через социальные сети.

В начале беседы Рустэм Хамитов подвел итоги года. В 2016, по словам главы республики, поработали неплохо. По инвестициям у региона - лучшие показатели в ПФО.

Также был вопрос о заработной плате. По статистике Росстата, средняя зарплата по России - 35369 рублей, в Башкортостане - 26760. По словам Рустэма Хамитова, чтобы достигнуть среднероссийских показателей, в регионе работают над стратегией-2030.

Уфимцев, в основном, интересовали темы благоустройства города, а также жилищно-коммунальной сферы. Жительница Демы задала вопрос о строительстве новой поликлиники. По словам Рустэма Хамитова, хорошая поликлиника появится, даже если демская не попадет в число объектов, которые построят к 100-летию Башкортостана.

По количеству вопросов лидировали жители Уфы и Стерлитамака. Беспокойство уфимца вызвала отмена льгот многодетным семьям в детских садах.

В ответ на вопрос одного из общественных деятелей, Рустэм Хамитов поддержал идею создания центра для освобождающихся из исправительных колоний, что позволит предотвратить совершение нового преступления. Также обсудили тему обманутых дольщиков.

В разговоре с главой республики приняли участие депутаты, общественные деятели, представители науки и культуры.

Разговор с главой республики продлился почти 3 часа. По словам Рустэма Хамитова, все звонки и вопросы будут обработаны и не останутся без внимания.

13 апреля