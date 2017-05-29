Глава республики Рустэм Хамитов принял участие в субботнике в уфимском парке имени лесоводов

Экологическую акцию приурочили к Всероссийскому дню посадки леса.

29 мая

и высадил саженцы голубых елей. В субботнике участвовали представители органов государственной власти и муниципалитетов, в том числе депутаты Курултая, сотрудники администрации главы республики, аппарата правительства, столичной администрации, горсовета, министерств и ведомств.После субботника Рустэм Хамитов проинспектировал работы по благоустройству парка. Напомним, три года назад по инициативе главы республики здесь провели реконструкцию. Появились пешеходные и велодорожки, скамейки, освещение, спортивные и детские площадки, система видеонаблюдения. Сегодня парк имени Лесоводов - одно из любимых мест горожан для отдыха и занятий спортом. Работы по совершенствованию территории в парке продолжаются. Например, появится игровое пространство для детей с ограниченными возможностями здоровья.