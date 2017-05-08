Главной площадкой праздничных мероприятий стал Парк Победы

Здесь состоялось возложение цветов к Вечному огню у подножия монумента Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину.



Цветы, объятия и поздравления от незнакомых людей. Этот майский день дает ветеранам силы и энергии на год вперед. В Парке Победы Мусайра Нугумановна Фатыхова - в окружении детей, внуков и правнуков. Сегодня ей 97, но память не подводит. Она ушла на фронт добровольцем в 1942. Была зенитчицей, дошла до Германии.



Погода сегодня сделала уфимцам настоящий подарок. После пасмурных дней, наконец, выглянуло солнце. В Парк Победы отметить главный праздник в году пришли без преувеличения тысячи человек. Вот уже несколько часов люди продолжают нести цветы к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти тем, кто ковал Великую Победу.



Пожалуй, настоящую цену победы знают только те, кто прошел через ужасы войны. Сегодняшний наказ от ветеранов потомкам: беречь мир, чтобы никогда не пришлось узнать того, что им пришлось пережить.





«Мы когда лежали в окопах, думали, вот эта страшная война закончится, и больше никогда войны не будет. Эта война закончилась, и начались другие, в других местах другие войны. И сегодня они продолжаются. Надо бороться за мир всеми силами», - напутствует ветеран Великой Отечественной войны Рамазан Кутушев.

И все же, в первую очередь, 9 Мая - это день памяти. Памяти тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо. Торжественный ритуал в парке Победы - не только часть официального мероприятия, но и долг каждого, кто помнит о той высокой цене, которую заплатил советский народ за Победу. Всех, кто не вернулся со страшной войны, почтили минутой молчания.



Могила дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, бюсты генерал-майоров Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, мемориал Славы, памятник труженикам тыла. В торжественной церемонии возложения цветов приняли участие глава республики Рустэм Хамитов, члены правительства, глава столичной администрации Ирек Ялалов, глава Совета города Валерий Трофимов, депутаты разных уровней, руководство Росгвардии по республике и Приволжскому федеральному округу.



Воспоминания тех, кто помнит, каким был этот день ровно 72 года назад особенно ценны. Ветераны, труженики тыла, дети войны. Все они признаются, что с той радостью мало что может сравниться.



Асхату Чанышеву даже спустя семь десятилетий тяжело вспоминать о войне. Он был подростком, работал в колхозе. Без выходных, праздников, иногда и сутки напролет.



Благодаря воинам-победителям, сегодня их дети, внуки и правнуки радуются мирному небу. Многие пришли в парк целыми семьями, с маленькими детьми и с фотографиями своих героев.





Гуляния в парке Победы продолжались в течение всего дня. Особенно трогательны моменты, когда дети дарят цветы ветеранам, малыши в военной форме. Дети постарше облюбовали военную технику. Ветераны признаются, глядя на подрастающее поколение, которое помнит и знает историю, понимаешь, что будущее страны - в надежных руках.

9 мая