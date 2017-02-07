Главный госавтоинспектор Башкортостана попросил автомобилистов не быть черствыми и пропускать кареты скорой помощи
В Уфе озвучено обращение к водителям Башкортостана от главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова. Он сообщил, что ежедневно до 70 автомобилистов не пропускают автомобили скорой помощи. В связи с этим он призвал их соблюдать ПДД и не быть равнодушными.
Динар Гильмутдинов посетовал на то, что «скольким людям можно было бы
своевременно оказать помощь, если бы не водительская черствость и пресловутое
«меня это не касается»». «Обратите внимание на свое поведение», - написал
главный госавтоинспектор Башкортостана. Публичное обращение связано с
неоднократными случаями, когда нерадивые водители не пропускают кареты скорой
помощи. Несколько дорожных инцидентов произошло и в Уфе.