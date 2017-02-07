#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Главный госавтоинспектор Башкортостана попросил автомобилистов не быть черствыми и пропускать кареты скорой помощи

Главный госавтоинспектор Башкортостана попросил автомобилистов не быть черствыми и пропускать кареты скорой помощи

В Уфе озвучено обращение к водителям Башкортостана от главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова. Он сообщил, что ежедневно до 70 автомобилистов не пропускают автомобили скорой помощи. В связи с этим он призвал их соблюдать ПДД и не быть равнодушными.


Динар Гильмутдинов посетовал на то, что «скольким людям можно было бы своевременно оказать помощь, если бы не водительская черствость и пресловутое «меня это не касается»». «Обратите внимание на свое поведение», - написал главный госавтоинспектор Башкортостана. Публичное обращение связано с неоднократными случаями, когда нерадивые водители не пропускают кареты скорой помощи. Несколько дорожных инцидентов произошло и в Уфе.

Автор: Екатерина Тимиряева
назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
От Всей Уфы
Времечко
Столичные новости

Предложить новость

Через эту форму вы можете прислать нам новость и медиафайлы. Размер прекрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае если ваши материалы больше указанного размера, укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация».
Спасибо
Ваша новость отправлена администрации сайта

Задать вопрос главе администрации

Через эту форму вы можете задать свой вопрос главе администрации. Ваши обращения могут быть как в текстовом формате, так и в формате видео. Размер прикрепленного архива не может превышать 5 Мб. В случае, если ваши материалы больше указанного размера, то укажите ссылку на файлообменник, фото- или видеохостинг в поле «Дополнительная информация». Обязательно укажите своё имя, фамилия, отчество и контакты для обратной связи (телефон и e-mail).