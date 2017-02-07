Главный госавтоинспектор Башкортостана попросил автомобилистов не быть черствыми и пропускать кареты скорой помощи

В Уфе озвучено обращение к водителям Башкортостана от главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова. Он сообщил, что ежедневно до 70 автомобилистов не пропускают автомобили скорой помощи. В связи с этим он призвал их соблюдать ПДД и не быть равнодушными.

7 февраля

Динар Гильмутдинов посетовал на то, что «скольким людям можно было бы своевременно оказать помощь, если бы не водительская черствость и пресловутое «меня это не касается»». «Обратите внимание на свое поведение», - написал главный госавтоинспектор Башкортостана. Публичное обращение связано с неоднократными случаями, когда нерадивые водители не пропускают кареты скорой помощи. Несколько дорожных инцидентов произошло и в Уфе.