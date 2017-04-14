Город Уфа получил награду в Москве

Сегодня в Москве проходит заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации, посвященному благоустройству территория населенных пунктов. В совещании принимает участие и глава Администрации Уфы Ирек Ялалов. Напомним, он вошел в состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте России Владимире Путине. Съемочная группа телеканала «Вся Уфа» также находится в столице страны.

«Сегодня в Москве собрались представители 75 субъектов РФ, накануне «Дня местного самоуправления эта встреча стала традиционной. Благоустройство территорий – это одно из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, а потому главная тема обсуждения – внешний облик городов, как с технической, так и с этической стороны. Вопросы обсуждалась самые разные: финансы, законодательство, действующие проекты по благоустройству территорий. Традиционно говорили об увеличении доходной базы, и об увеличении прав муниципалитетов. Руководители субъектов поделились своим успешным опытом работы. В рамках заседания состоялось награждение победителей конкурса «Самое благоустроенное городское и сельское поселение России». Награждение стало самой приятной частью заседания, особенно для представителей РБ. Жюри оценило работу многих наших районов. По итогам конкурса «Самое благоустроенное городское поселение России одну из самых ценных наград получил наш город Уфа», - говорит наша коллега Алия Тагирова.