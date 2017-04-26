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Ильдар Галиакбаров добрался до Астаны

Ильдар Галиакбаров добрался до Астаны

Ильдар Галиакбаров за десять дней благополучно добрался до Астаны.Напомним, инвалид - колясочник из Иглино 17 апреля отправился в одиночное путешествие в Казахстан.

Путь в 1300 километров мужчина преодолел на самодельной велоколяске. Изначально на дорогу отважный путешественник планировал, что дорога займет две недели. На карте Ильдара Галиакбарова было около 13 остановок. Во многих городах его уже ждали знакомые и просто неравнодушные люди. В среднем в день мужчина преодолевал около 150 километров. Путешествие обошлось без ЧП, в столице Казахстана нашего земляка встретили гостеприимно. 

У Ильдара Галиакбарова несколько задач - как посола мира и дружбы передать письмо от ветеранов Башкортостана ветеранам Казахстана. Кроме того, мы попросили передать флаг «Всей Уфы»  журналистам Астаны.

 



Автор: Ляйсан Закирова
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