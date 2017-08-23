Илья Авербух стал дистанционным членом жюри ежегодного инклюзивного фестиваля "Ломая барьеры"

Титулованный российский фигурист выложил в интернете свое видеообращение.

«Я считаю, что творчество, которое вы воплощаете в своих работах очень-очень важно для тех, кто увидит его, оно помогает нам развиваться. Это радует нас, дает нам силы идти вперед. Желаю каждому из вас удачи, стремления, веры в свои силы. Ну, а мы оценим лучших. Удачи, верю в каждого из вас!», - обратился российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Помимо Ильи Авербуха, в состав жюри в этом году вошли Юрий Шевчук, Айдар Галимов, Рамиль Бадамшин и другие деятели искусства и представители общественных организаций.

Напомним, фестиваль детского творчества "Ломая барьеры" состоится в Уфе в пятый раз. В конкурсе примут участие дети в возрасте от 5 до 18 лет независимо от состояния здоровья. На сегодня уже подали заявки 227 творческих коллективов из 24 регионов России и Казахстана.





23 августа