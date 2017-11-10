Инспекторы ГИБДД начали штрафовать за отсутствие опознавательного знака о шипованной резине

В Башкирии сотрудники Госавтоинспекции начали штрафовать за отсутствие опознавательного знака о шипованной резине. В апреле этого года в России вступили в силу новые правила на дорогах, которые требуют устанавливать знаки "Ш" тем, кто зашипован. Но тогда инспекторы ГИБДД ограничились лишь предупреждением, сейчас штраф - 500 рублей.

«Сезон начался, сезон еще продолжается на сегодняшний день, но основная масса людей уже резину поменяли, но в любом случае осталось 20 % не поменявших резину», - говорит специалист контрольно-ревизионного отдела шиномонтажа Альберт Низамиев.

«В этом сезоне берут поменьше, уже заранее к зиме приготовились, ни как в прошлом сезоне. Сейчас завезли в достаточном количестве, очень много, ни разу не закончились», - рассказывает продавец Дмитрий Нагиев.

«В день обращается порядка 5-6 человек и каждый из них берет там по 10-12 штук для коллег, для друзей, для семьи, для соседей, а так еще сотрудники сами с собой берут по 5-6 штук передают друзьям, соседям, вокруг раздают, все бесплатно», - комментирует Азат Магадеев.

10 ноября

Начало ноября в Уфе оказалось по-настоящему сказочным - яркая радуга и долгожданный первый снег. Но для автолюбителей сказка не задалась, для них начался зимний период с его замерзшими машинами, пробками, льдом и риском ДТП. Поэтому владельцы железных коней устремились к шиномонтажкам.Поменял резину - подай знак. Бумажный треугольник должен предупредить других водителей, что на обледенелой дороге тормозной путь будет короче, а на сухом асфальте наоборот.По действующему техническому регламенту все четыре колеса должны быть одного сезона и с одним рисунком. В противном случае, сотрудники ГИБДД имеют право прекратить движение транспортного средства. Такое же наказание, а еще штраф в 500 рублей ждет тех, кто не оповещает других водителей о шипованной резине.Наверное многие автовладельцы запомнили апрель этого года. Тогда по всей Уфе был ажиотаж на знаки "Ш". К такому наплыву в магазинах оказались не готовы. Предприимчивые бизнесмены, воспользовавшись шумихой, подняли цены с 20 до 200 рублей.В этом году в автомагазинах подготовились заранее.Хотя в магазинах знаков "Ш" пруд пруди, но Лейсан не выпускает из рук ножницы несколько дней. В одной из уфимских компаний решили вопреки всему раздавать "шиповки" бесплатно. Своего рода благотворительность и забота о водителях.Несмотря на предупреждения в автомобильном потоке знак "Ш" встречается редко. Большинство водителей вообще не в курсе новых требований.Между тем с начала осени в России увеличился спрос на автомобильный знак “Шипы”. Количество поисковых запросов, связанных с наклейкой, на сервисе бесплатных объявлений "Юла" за последний месяц выросло в 14 раз. Самое большое количество предложений наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени и Новосибирске. Тем временем сотрудники ГИБДД призывают автолюбителей купить знак "Ш", а также советуют придерживаться народной мудрости - тише едешь, дальше будешь.