Инвалид из Башкирии отправился в одиночный велопробег в Астану

Полтора месяца подготовки и посол мира, дружбы и народа отправился в путь. Инвалид из Иглино Ильдар Галиакбаров отправился на самодельной велоколяске в столицу Казахстана. Проводить путешественника в Уфу из Иглино приехали друзья и просто знакомые односельчане.



А еще продукты, спальные принадлежности и хлопушка-отпугиватель от хищников. На дорогу Ильдар Галиакбаров настроен только положительно. Но предметы для собственной безопасности будут не лишние, говорит мужчина. В пути может случиться что угодно. И об этом путешественник знает не понаслышке.





«Потому что когда я ездил в Севастополь, рядом волк бежал. Говорят, в Казахстане волки есть», - уточняет Ильдар.

Далекую дорогу в 1300 километров на одной коляске мужчина планирует преодолеть за две недели. Свой путь искатель приключений решил посвятить 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С собой он берет письмо от ветеранов Башкортостана, которое хочет передать ветеранам Казахстана.



Проводить путешественника в Уфу из Иглино приехали друзья и просто знакомые односельчане. Они же на протяжении полутора месяцев помогали Ильдару подготовиться к поездки. Маршрут также разрабатывали вместе.



На карте путешественника около 13 остановок. Отдыхать он планирует в палатке или у знакомых. К слову во многих городах искателя приключений уже ждут и готовятся к его приезду. Однако часто Ильдар Галиакбаров останавливаться не будет. В среднем в день он проезжает 100 километров.



Наша съемочная группа пожелала Ильдару успешно добраться до Астаны и поручила особую миссию. Так, в арсенал путешественника добавился флаг телекомпании "Вся Уфа". Полотнище с логотипом канала мы попросили передать нашим коллегам в Казахстане.



Сегодня цель Ильдара Галиакбарова благополучно добраться до Астаны. А по приезду - готовиться к следующей поездки. Путешественник мечтает побывать в Белоруссию.







Гульнара Ситдикова



17 апреля