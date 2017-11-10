Ирек Ялалов изучил опыт застройщиков по реконструкции ветхих и аварийных домов

Бережный демонтаж, консервация, реставрационные работы, восстановление. Все эти основные этапы в Уфе проходят ветхие и аварийные здания, имеющие культурную и историческую ценность. Дома в центре столицы, какими были и какими они стали, сегодня увидел Глава администрации Уфы Ирек Ялалов. В рабочую поездку с ним отправилась и наша съёмочная группа.

«Здесь надо отметить, что это хороший пример взаимодействия власти и инвесторов, большое спасибо, что так оперативно. К концу года уже панируем сдать полностью», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

«Здесь у нас тогда получается, что это первый пример в городе за последние 30 лет, когда одновременно 4 объекта культурного наследия восстановлены, если качественно благоустройство сделаем, будет хороший качественный объект для нас», - комментирует Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

«Конкретно этот объект очень в плохом состоянии, это здание очень изношено, выявлено много конструкций, восстановлением которых мы сейчас занимаемся», - сообщил генеральный директор «Жилстройинвест» Ринат Салихов.

«Новое строительство нужно увязать с объектами культурного наследия, которые сейчас восстанавливаются, сохраняются. Это огромный шаг для города, когда инвесторы ведут работу по восстановлению», - заявила ИО главного архитектора Уфы Галина Чиглинцева.

10 ноября

Угол улиц Ленина и Кирова. Когда-то здесь в течение многих лет стоял дом купцов Бушмариных. Ситуация изменилась в 2006 году, когда здание попросту снесли, сочтя, что оно уже устарело и не вписывается в общий архитектурный ансамбль. В конце прошлого года Администрация города выставила участок на торги с правом аренды сроком на 10 лет. Главным условием было восстановить дом, который к тому времени был признан памятником архитектуры. Желающие сделать это нашлись быстро.У восстановленного дома Бушмариных уже есть и будущие хозяева, в него заселится Представительство Чешской республики. А вот по улице Чернышевского находится целый ряд исторических объектов. Один из них - дом купца Сергея Шамина, здесь уже проведены работы по наружной и внутренней реставрации. Рядом главный дом усадьбы Вавиловых. Здесь также проведены работы по реставрации. Два соседних строения по Чернышевского, 73 и 73/1 пока ждут своего часа. В ближайшее время приступят и к их реконструкции. В итоге получится единый исторический ансамбль.Еще одна масштабная стройка развернулась на перекрестке улицы Ленина и Бульвара Ибрагимова. Здесь строят целый жилой комплекс, при этом восстанавливая и старое архитектурное наследие. На Ленина, 81 - это особняк Самоделкиных. Он будет полностью отреставрирован. А по улице Ленина, 71 - это Дом Князевых, который в 2014 году подвергся поджогу и находится в плачевном состоянии.В данный момент рабочие занимаются бережным демонтажем и консервацией сохранившихся элементов. После их установят на обновленных зданиях. Каждому застройщику мэр города задавал обязательный вопрос по затраченным средствам. Суммы оказались нешуточными.Каждый вложенный в такое дело рубль - это возможность сделать наш любимый город еще лучше. Преобразить его и сохранить наследие предков.Работа по привлечению предпринимателей и застройщиков будет вестись городской администрацией и дальше. Для этого нужны показательные примеры, которые можно будет увидеть своими глазами и прикоснуться к ним руками, тогда и цель будет ясна и понятна.