Ирек Ялалов изучил опыт застройщиков по реконструкции ветхих и аварийных домов

Бережный демонтаж, консервация, реставрационные работы, восстановление. Все эти основные этапы в Уфе проходят ветхие и аварийные здания, имеющие культурную и историческую ценность. Дома в центре столицы, какими были и какими они стали, сегодня увидел Глава администрации Уфы Ирек Ялалов. В рабочую поездку с ним отправилась и наша съёмочная группа.Угол улиц Ленина и Кирова. Когда-то здесь в течение многих лет стоял дом купцов Бушмариных. Ситуация изменилась в 2006 году, когда здание попросту снесли, сочтя, что оно уже устарело и не вписывается в общий архитектурный ансамбль. В конце прошлого года Администрация города выставила участок на торги с правом аренды сроком на 10 лет. Главным условием было восстановить дом, который к тому времени был признан памятником архитектуры. Желающие сделать это нашлись быстро.
«Здесь надо отметить, что это хороший пример взаимодействия власти и инвесторов, большое спасибо, что так оперативно. К концу года уже панируем сдать полностью», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
«Здесь у нас тогда получается, что это первый пример в городе за последние 30 лет, когда одновременно 4 объекта культурного наследия восстановлены, если качественно благоустройство сделаем, будет хороший качественный объект для нас», - комментирует Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
«Конкретно этот объект очень в плохом состоянии, это здание очень изношено, выявлено много конструкций, восстановлением которых мы сейчас занимаемся», - сообщил генеральный директор «Жилстройинвест» Ринат Салихов.
«Новое строительство нужно увязать с объектами культурного наследия, которые сейчас восстанавливаются, сохраняются. Это огромный шаг для города, когда инвесторы ведут работу по восстановлению», - заявила ИО главного архитектора Уфы Галина Чиглинцева.