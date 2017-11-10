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Ирек Ялалов побывал в историческом центре Уфы и изучил опыт застройщиков по реконструкции ветхих и аварийных домов

Ирек Ялалов побывал в историческом центре Уфы и изучил опыт застройщиков по реконструкции ветхих и аварийных домов

Бережный демонтаж, консервация, реставрационные работы, восстановление. Все эти основные этапы в Уфе проходят ветхие и аварийные дома, имеющие культурную и историческую ценность. Дома в центре Уфы - какими были и какими они стали, сегодня своими глазами увидел глава администрации Уфы Ирек Ялалов. Проделанной работой градоначальник остался доволен.

 

Угол улиц Ленина и Кирова - много лет здесь стоял дом купца Бушмарина, а в 2006 году его снесли. В декабре прошлого года администрация Уфы выставила участок на торги на право аренды сроком на 10 лет. Главное условие было - восстановить памятник архитектуры застройщиком. Сегодня видны очертания будущего дома-памятника.

Почти на стадии завершения комплекс памятников истории и архитектуры по улице Чернышевского, 73. Здесь застройщику необходимо восстановить сразу четыре дома - это бывшая усадьба Ахтямова. Один готов. На очереди другие дома. На улице Ленина, 71 и Ленина, 81, дома в порядок приводит группа компаний Жилстройинвест. Согласно замыслам застройщика будут сохранены ценные архитектурные элементы. Объекты станут частью целого ансамбля, увидеть их в восстановленном виде можно будет в 2019 году.

«Да сегодня мы посмотрели 7 объектов, которые восстанавливают полным ходом без участия бюджетных средств, и мы получим достойные качественные объекты», - отметил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

 

Более подробный репортаж об инспекции главы администрации Уфы смотрите в наших вечерних новостных выпусках.




Автор: Елена Вавилова
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