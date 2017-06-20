Ирек Ялалов поручил проверить соблюдение технологии при укладке асфальта

Вопросы летнего отдыха детей, ремонта дорог в дождливую погоду, и оплату горожанами коммунальных услуг - такие вопросы обсудили сегодня на оперативном совещании в администрации Уфы.



В Уфе реализуется проект "Безопасные и качественные дороги". В связи с переменчивым характером погоды глава городской администрации поручил усилить контроль за соблюдением технологии укладки асфальта.





«Будем ждать пока погода не наладится. Не надо торопиться. Я понимаю дорожников, им быстрее заработать хочется, освоить деньги», - говорит глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Между тем, в городе стартовал сезон летних лагерей. В этом году организованным отдыхом и занятостью в школах, организациях дополнительного образования и оздоровительных учреждениях планируется охватить более 113 тысяч уфимских детей и подростков. Одно из важных направлений системы летнего отдыха и оздоровления - профильные лагеря. За три летних месяца туда отправятся около 7 тысяч школьников.





«Профильные смены выполняют очень важную миссию. Летний отдых сегодня - это не только социальная защита, это еще и площадка для творческого развития и обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, развить свои способности, научиться понимать себя и других. Вот основные задачи, которые решаются при проведении профильных смен. В этом году организованы профильные смены экологические, лидерские, языковые, гражданско-патриотические и профориентационные», - уточняет начальник управления образования администрации Уфы Елена Хаффазова.



Участники оперативного совещания затронули и тему оплаты жилищно-коммунальных услуг. Сбор платежей за май составил 96%. Эффективной мерой для сокращения задолженности стало отключение подачи электроэнергии и водоснабжения у должников. За 5 месяцев было произведено 12 тысяч приостановлений.





«Я понимаю, что жалко людей, какие-то, наверное, объективные причины есть, иногда детьми прикрываются, но уважаемые коллеги такого же не бывает, когда мы в магазин приходим мы же не можем там бесплатно товар взять, почему за жилищно-коммунальные услуги такое возможно», - комментирует глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

Глава городской администрации подчеркнул, что оплата жителями платежей позволяет производить соответствующий объем ремонтных работ и обеспечить надежность предоставления коммунальных ресурсов.

20 июня