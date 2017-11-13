Ирек Ялалов поручил усилить работу по выявлению несанкционированных свалок

Только 30% жителей частного сектора оплачивают услуги вызова мусора.Остальные нередко выгружают отходы в несанкционированных местах: в лесу, на обочинах дорог, остановках. Этот вопрос обсудили сегодня на оперативном совещании в городской администрации.

Глава столичной администрации Ирек Ялалов отметил, что ежегодно из-за подобных действий горожан появляется около четырехсот несанкционированных свалок в черте города. В Уфе организована и работает система сбора и вывоза отходов. 98 процентов жителей многоквартирных домов оплачивают услугу вывоза мусора в перечне коммунальных услуг. В частном секторе этой услугой пользуется лишь треть населения.





«В последние 10-15 лет ситуация не меняется. Если человек не вывозит и не оплачивает вывоз мусора, он вываливает его рядом с дорогой, в ближайшей подворотне или в лесном массиве, а потом Общественный Народный фронт бегает и считает эти свалки несанкционированные. Так свалки сами жители устраивают», - говорит глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Ирек Ялалов поручил профильным управлениям провести анализ и обеспечить стопроцентный охват жителей частного сектора оплачиваемой услугой по вывозу бытового мусора. Кроме того, Центру общественной безопасности города поручено усилить работу по выявлению несанкционированных свалок и штрафовать нарушителей. Напомним, жители частного сектора могут составить договор со «Спецавтохозяйством по уборке города» на вывоз отходов. После этого сотрудники предприятия установят контейнеры и включат территорию в график вывоза мусора.







14 ноября