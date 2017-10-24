Ирек Ялалов призвал более ответственно относиться к выбору названий улиц

Элитная, Престижная, Блестящая, Колыбельная, Млечного пути и Доброй надежды. Это - названия лишь некоторых улиц, которые появились в последние годы в Уфе. Глава столичной Администрации Ирек Ялалов призвал более ответственно и обдуманно относиться к выбору названий улиц.





Градоначальник отметил, что у нас есть множество выдающихся земляков, имена которых можно было бы увековечить. Например, Валериан Альбанов - русский мореплаватель, полярный исследователь, ставший прообразом героя романа Каверина "Два капитана".





«Или «Черный генерал» Даян Баянович Мурзин – обладатель 86 орденов и медалей, легендарная личность, личный враг Гитлера. Тоже абсолютно никак не увековечили. Еще один наш выдающийся земляк – Сергей Донатович Довлатов, известный русский писатель-прозаик, журналист, один из наиболее читаемых современных русских писателей в мире», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.





Если обратиться к истории нашего города, можно найти сотни таких имен, известных далеко за пределами нашей республики, отметил Ирек Ялалов. В связи с этим Глава столичной Администрации поддержал инициативу депутатов городского Совета по созданию специальной конкурсной комиссии, на которой будут отбираться наиболее достойные наименования для уфимских улиц. Он подчеркнул, что к работе этой комиссии нужно привлекать общественность, историков и краеведов.

24 октября