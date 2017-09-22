Глава Администрации городского округа город Уфа Ирек Ялалов проинспектировал степень готовности школы №147 в микрорайоне Нагаево.



Новая школа будет рассчитана на 1250 учеников. Четырехэтажное здание разделено на три блока, в ней есть два спортивных зала, столовая на 420 посадочных мест, медицинский блок со стоматологическим кабинетом, а также развитая безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На сегодняшний день основные работы по строительству первого этапа находятся на завершающей стадии. Учеников здесь ждут уже в этом году. Глава Администрации дал высокую оценку проведенным работам, и отметил что после завершения строительства - школа станет одной из лучших в городе.





Дамир Вахитов

25 сентября