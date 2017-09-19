Сегодня на утреннем совещании в муниципалитете глава столичной администрации Ирек Ялалов прокомментировал массовые сообщения о заложенных бомбах, которые поступали из разных городов страны.

В Уфе с 11 по 18 сентября в экстренные службы города поступило 20 звонков по факту обнаружения подозрительных предметов, а также множество сообщений о заложенных взрывных устройствах. К счастью, все они оказались ложными.





«Среди них 12 сообщений касались объектов торговли и развлекательных заведений, по одному сообщению было по железнодорожному вокзалу, Южному автовокзалу, аэропорту, также по стадиону "Динамо", остановке общественного транспорта «Спортивная». Кроме того, три сообщения касались жилого сектора. На все обращения выезжали службы экстренного реагирования Уфы, правоохранительные органы», - уточнил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.



Ирек Ялалов отметил, что все службы сработали слаженно, согласно регламенту. Всего было эвакуировано почти 4,5 тысячи человек, пострадавших нет. Глава столичной администрации выразил надежду, что зачинщики будут найдены и понесут должное наказание.

19 сентября

Также Ирек Ялалов подчеркнул, что поводов для паники нет. На каждый подобный случай будут выезжать экстренные службы и обеспечивать безопасность горожан.