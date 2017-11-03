Ирек Ялалов прокомментировал проблему обманутых дольщиков

Она стала одной из тем очередного оперативного совещания в Администрации Уфы. Глава Администрации города Ирек Ялалов перечислил проблемные объекты и отметил, что в Уфе официально к категории обманутых дольщиков относится 426 граждан. Госкомитетом республики по строительству поднимается вопрос о включении в перечень проблемных еще нескольких домов. Решение по ним пока не принято. За последние годы, по словам Ирека Ялалова, в Уфе помогли четырем тысячам обманутых дольщиков. Однако пока не будет поставлен юридический заслон, судьба участников долевого строительства будет зависеть от порядочности застройщика, - отметил градоначальник.





«Уважаемые горожане, обращаюсь к вам. Прежде чем заключить договор на покупку квартиры, 10 раз всё перепроверьте в органах муниципальной власти. 10 раз перепроверьте! Конечно, тот бездумный поток уже сократился, когда достаточно было опубликовать цену на 20-30 % ниже рыночной, и все бежали в непонятные организации и отдавали деньги. Такое практически прекратилось в Уфе, но, тем не менее, та цифра, которую я назвал, она впечатляющая, пугающая», - отметил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

7 ноября