Ирек Ялалов провел выездное совещание в парке имени Ивана Якутова

За последние пять лет в Уфе было благоустроено более 40 зон отдыха. В их числе и парк имени Ивана Якутова. Глава столичной администрации Ирек Ялалов провел здесь выездное совещание.

В прошлом году в старейшем парке города началась масштабная реконструкция, рассчитанная на три года. Здесь выполнен большой объём работ - реконструированы пешеходные дорожки, обновлена система освещения, оборудованы игровые площадки, обустроена закольцованная велодорожка.



Результаты проделанных работ второго этапа реконструкции проинспектировал Ирек Ялалов. Глава столичной администрации в ходе осмотра территории парка предложил внести некоторые коррективы.





Стоит отметить, что в парке Якутова появилась новая входная группа со стороны Бульвара Ибрагимова. Таким образом, свою лепту в благоустройство зоны отдыха внес один из застройщиков.



И на этом преображение парка имени Ивана Якутова не закончится. Благоустройство парка будет продолжено и в следующем году.



Анастасия Платонова

27 октября