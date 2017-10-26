Ирек Ялалов провел выездной прием граждан в поселке Новые Черкассы

Ирек Ялалов провел выездной прием граждан. На встречу были приглашены также руководители городских коммунальных служб и представители профильных ведомств.

В трех поселках - Новые Черкассы, Никольское, Ивановское в общей сложности проживает около 2000 человек. И, конечно, в населенных пунктах есть определенные проблемы. Чаще всего жилищно-коммунального характера. Одной из самых первых прозвучала просьба вывести посёлки из кромешной тьмы.



Волновала жителей и тема благоустройства. Иреку Ялалову задали вопросы и о ремонте дорог, и об установке современных мусорных контейнеров.





«Здесь присутствует руководитель спецавтохозяйства по уборке города, который сейчас отвечает за вопросы контейнерного парка. Встаньте, чтобы мы на вас посмотрели. При вас даю поручение, должны быть сформированы современные контейнеры», - говорит Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.



Руководители городских и коммунальных служб на встречу приглашены не случайно. Ответы на многие вопросы звучат сразу. Например, на обращение об отсутствии пассажирских маршрутов и остановочных павильонов, начальник Управления транспорта и связи администрации Уфы Сергей Храмов сообщил жителям, что в скором времени работа двух маршрутов будет налажена.





«Мы получили определенные вопросы и будем рассматривать удлинение маршрута и время отправления с 18:00, который из города, будем делать чуть попозже. К сожалению, маршрут № 56, который вы указали, в настоящее время не имеет правоустанавливающие документы на перевозку. В декабре месяце мы будем выставлять на конкурс автобусный маршрут № 56», - рассказывает начальник Управления транспорта и связи администрации Уфы Сергей Храмов.



Обеспокоены люди и организацией досуга. Они попросили построить в Новых Черкассах каток, детские и спортивную площадку.



Ирек Ялалов пообещал найти средства и возможности, чтобы объекты появились в ближайшее время. Но попросил и самих жителей подключиться к процессу и помогать - если не деньгами, то хотя бы личным участием.



Разговор длился два часа. Конечно, за это время всего не обсудишь. Но жители смогли задать самые волнующие вопросы. Многие принесли письменные обращения. Их рассмотрят и передадут в соответствующие инстанции. Ни одна из просьб не останется без внимания.





26 октября