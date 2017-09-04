Ирек Ялалов проверил готовность нового лицея № 160 к новому учебному году

Просторные и светлые кабинеты, современный ремонт, оборудование и даже профессиональное футбольное поле. Скоро новая школа в микрорайоне «Колгуевский» распахнет свои двери для учеников. Готовность лицея № 160 сегодня проверил Глава столичной администрации Ирек Ялалов.

«Я специально выбрала эту профессию, потому что с детства хотела, мечтала стать учителем. Вот закончила и узнала, что здесь открывается новый лицей и пришла сюда. Я очень рада, что у меня набирается такой класс. Я уже познакомилась с детишками, с их родителями. У нас очень позитивные родители. Хотят помогать», - комментирует классный руководитель1 «Б» класса МБОУ «Лицей № 160» Вероника Спиридонова.

«На сегодняшний день все строительные работы завершены. На данный момент проводится работа по получению лицензии на ведение образовательной деятельности. Школу надо заполнить детьми. То, что у нас фасад красивый внутри все чисто, но нужно заполнить детьми, преподавательским составом. Вот тогда школа заживет», - рассказывает директор МБОУ «Лицей № 160» Ильнур Салихов.

«Я могу сказать, что такого уровня готовности объекты мы давно не сдавали. Мы ушли от сдачи объектов к каким-то конкретным датам. Для нас самое главное, чтобы объект был качественным и чтоб дети вошли в качественный объект», - заявил Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

4 сентября

В школьном кабинете непривычная тишина. Занятия здесь начнутся через несколько недель, учитель начальных классов Вероника Спиридонова проверяет, все ли готово к приходу ребят. Для молодого преподавателя, также как и для лицея № 160, это первый учебный год.Светлые классные комнаты, просторные коридоры, 2 спортивных зала с душевыми, столовая, оснащенная оборудованием не хуже, чем в дорогом ресторане. Директор лицея № 160 с гордостью рассказывает, что учебное заведение готово принять учеников. Занятия начнутся во второй половине сентября. Классы сформированы. Дети занимаются на базе гимназии № 158.Готовность школы оценил глава столичной администрации. Ирек Ялалов осмотрел кабинеты, пищеблок, спортзал. Особая гордость школы - профессиональное футбольное поле. Спортивные объекты лицея, отметил Ирек Ялалов, будут использоваться как тренировочная база во время проведения международных детских игр. По итогам проверки, Глава администрации Уфы дал высокую оценку проведенным работам.Школу построили за полтора года. Местные жители с нетерпением ждали ее открытия.Возможность познакомиться со школой и учителями будет и у родителей. Ирек Ялалов поручил до начала занятий провести день открытых дверей, чтобы все желающие смогли оценить условия обучения. Информация о нем появится на официальном сайте лицея.