Ирек Ялалов проверил готовность нового лицея № 160 к новому учебному году

Просторные и светлые кабинеты, современный ремонт, оборудование и даже профессиональное футбольное поле. Скоро новая школа в микрорайоне «Колгуевский» распахнет свои двери для учеников. Готовность лицея № 160 сегодня проверил Глава столичной администрации Ирек Ялалов.В школьном кабинете непривычная тишина. Занятия здесь начнутся через несколько недель, учитель начальных классов Вероника Спиридонова проверяет, все ли готово к приходу ребят. Для молодого преподавателя, также как и для лицея № 160, это первый учебный год.
«Я специально выбрала эту профессию, потому что с детства хотела, мечтала стать учителем. Вот закончила и узнала, что здесь открывается новый лицей и пришла сюда. Я очень рада, что у меня набирается такой класс. Я уже познакомилась с детишками, с их родителями. У нас очень позитивные родители. Хотят помогать», - комментирует классный руководитель1 «Б» класса МБОУ «Лицей № 160» Вероника Спиридонова.
«На сегодняшний день все строительные работы завершены. На данный момент проводится работа по получению лицензии на ведение образовательной деятельности. Школу надо заполнить детьми. То, что у нас фасад красивый внутри все чисто, но нужно заполнить детьми, преподавательским составом. Вот тогда школа заживет», - рассказывает директор МБОУ «Лицей № 160» Ильнур Салихов.
«Я могу сказать, что такого уровня готовности объекты мы давно не сдавали. Мы ушли от сдачи объектов к каким-то конкретным датам. Для нас самое главное, чтобы объект был качественным и чтоб дети вошли в качественный объект», - заявил Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.