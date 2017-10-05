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Ирек Ялалов советует всем уфимцам послушать новую песню Рима Хасанова

Прямой эфир главы администрации завершился на положительной волне. Ирек Ялалов вспомнил творчество уфимского композитора Рима Хасанова, а именно песню о снеге, которая, как признался градоначальник, в некоторой степени стала пророческой.

«Советую послушать, такая хорошая лирическая песня, я её слушал в январе, в первой декаде. Успокаивает нервы, очень настраивает на лирический лад», - отметил глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

 

Ирек Ялалов выступил с предложением присвоить композитору Риму Хасанову звание Почетного гражданина Уфы. Соответствующее обращение Глава администрации подал в Горсовет.

 



Автор: Никита Баренбаум
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