Ирек Ялалов советует всем уфимцам послушать новую песню Рима Хасанова

Прямой эфир главы администрации завершился на положительной волне. Ирек Ялалов вспомнил творчество уфимского композитора Рима Хасанова, а именно песню о снеге, которая, как признался градоначальник, в некоторой степени стала пророческой.





«Советую послушать, такая хорошая лирическая песня, я её слушал в январе, в первой декаде. Успокаивает нервы, очень настраивает на лирический лад», - отметил глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

Ирек Ялалов выступил с предложением присвоить композитору Риму Хасанову звание Почетного гражданина Уфы. Соответствующее обращение Глава администрации подал в Горсовет.





6 октября