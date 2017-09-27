Ирек Ялалов в тройке лидеров в национальном рейтинге мэров городов России

Сегодня агентство «Регнум» опубликовало рейтинг мэров российских городов, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России.

В августе — сентябре 2017 года лучше других справлялись со своими обязанностями градоначальники Москвы Сергей Собянин, Белгорода Константин Полежаев и Уфы Ирек Ялалов.

Тройка лидеров остается неизменной с июня 2017 года.

Объектами национального рейтинга являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Понятие «мэр» не имеет единого значения в различных субъектах России (как и в стране в целом). Под «мэрами» в исследовании понимаются избранные населением главы городов либо, при их отсутствии, те из руководителей, в официальной должности которых содержится определение «мэр». Муниципалитеты, для которых не подходят оба эти варианта, в рейтинге представляют руководители городских администраций (основываясь на изначальном значении слова «мэр»).

Источник: https://regnum.ru/news/polit/2327149.html





27 сентября