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Ирек Ялалов встретился с представителями Советов ветеранов двух столиц - Уфы и Казани

Активисты Татарстана приехали в башкирскую столицу с ответным визитом.


Городские советы ветеранов столиц Башкортостана и Татарстана обменялись опытом в реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, принятой на федеральном уровне в 2016 году. В первую очередь действия будут направлены на поддержку пенсионеров в финансовом плане и улучшения качества их жизни. Что обязательно скажется и на продолжительности жизни. Об этом сообщил председатель совета ветеранов Казани.

Глава столичной администрации Ирек Ялалов подчеркнул, что для Уфы вопрос поддержки пожилых людей крайне важен. Так как в четверть населения города-миллионника - люди пенсионного возраста. И, как правило, именно эта категория населения считается социально активной - участвует в жизни дома, двора и всего города.



Автор: Ляйсан Закирова
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