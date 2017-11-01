Сегодня Главу Администрации Уфы Ирека Ялалова наградили почётным знаком «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации». Награждение прошло в ходе Общероссийского Конгресса муниципальных образований в Москве. Как уточняется в сопроводительном документе, почётный знак - это оценка многолетнего труда и существенного вклада в развитие местного самоуправления.

И сегодня же состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией «Общероссийский Конгресс муниципальных образований» и Международной Ассамблеей столиц и крупных городов. Документ подписали Президент МАГ Ирек Ялалов и Президент Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев.



Сотрудничество между двумя организациями предполагает разработку и реализацию совместных программ и проектов в области развития местного самоуправления, обмен лучшими практиками решения вопросов местного значения, организацию совместных сессий, встреч, фестивалей, семинаров, круглых столов, выставок, смотров, способствующих развитию экономических, культурных и деловых связей между городами-членами ассоциаций.

Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ - единственная организация, объединяющая города Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза. Она создана для организации совместных действий в целях социально-экономического развития городов. Что же касается Обще­рос­сий­ского Кон­гресса му­ници­паль­ных об­ра­зова­ний, то он создан в це­лях ор­га­низа­ции сот­рудни­чес­тва му­ници­пали­тетов и их ре­ги­ональ­ных со­ветов, вы­раже­ния и за­щиты му­ници­паль­ных ин­те­ресов в ди­ало­ге с ор­га­нами фе­дераль­ной влас­ти и ор­га­низа­ции меж­му­ници­паль­но­го сот­рудни­чес­тва на меж­ду­народ­ном уров­не.





1 ноября