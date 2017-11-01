Сегодня Главу Администрации Уфы Ирека Ялалова наградили почётным знаком «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации». Награждение прошло в ходе Общероссийского Конгресса муниципальных образований в Москве. Как уточняется в сопроводительном документе, почётный знак - это оценка многолетнего труда и существенного вклада в развитие местного самоуправления.
И сегодня же состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией «Общероссийский Конгресс муниципальных образований» и Международной Ассамблеей столиц и крупных городов. Документ подписали Президент МАГ Ирек Ялалов и Президент Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев.
Сотрудничество между двумя организациями предполагает разработку и реализацию совместных программ и проектов в области развития местного самоуправления, обмен лучшими практиками решения вопросов местного значения, организацию совместных сессий, встреч, фестивалей, семинаров, круглых столов, выставок, смотров, способствующих развитию экономических, культурных и деловых связей между городами-членами ассоциаций.
Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ - единственная организация, объединяющая города Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза. Она создана для организации совместных действий в целях социально-экономического развития городов. Что же касается Общероссийского Конгресса муниципальных образований, то он создан в целях организации сотрудничества муниципалитетов и их региональных советов, выражения и защиты муниципальных интересов в диалоге с органами федеральной власти и организации межмуниципального сотрудничества на международном уровне.