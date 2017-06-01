Испытание погодой

В Башкортостане на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение. Между тем, шквалистый ветер в республике был и накануне. Порывы достигали 22 метров в секунду.

Сильнее всего от непогоды пострадал Миякинский район. Деревня Енибай - Урсаево осталась без электроснабжения. Там произошел обрыв ЛЭП общей протяженностью 2 метра. В населенном пункте 132 частных дома, в которых проживает 229 человек, из них 42 ребёнка.





«Для ликвидации последствий прохождения шквалистого ветра и проведения аварийно-восстановительных работ были привлечены силы и средства ГУ МЧС России по РБ. Это 18 единиц техники, 37 человек, в том числе: от МЧС одна единица техники и 3 человека личного состава. В 00 часов 30 минут 2 июня восстановительные работы завершены в полном объеме. Электроснабжение восстановлено», - сообщает сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по РБ Алина Крючкова.

2 июня

Тем временем в соседнем Татарстане прошёл ураган. В Интернете появились фотографии очевидцев. Под удар стихии попали несколько районов. Сильный ветер повалил деревья, сорвал крыши со зданий, повредил автомобили. Пользователи запечатлели в небе воронку, которая тянется от туч к земле.