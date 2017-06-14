IT-специалисты в Башкортостане на пятом месте по востребованности

Такие данные представила одна из рекрутинговых компания России, которая проанализировала более 2 тысяч вакансий и 7 тысяч резюме, размещенных в республике с 1 января в этой сфере.

Больше всего работодателям нужны специалисты IT-отрасли в городах Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск. Как выяснилось, лишь каждый пятый соискатель сферы информационных технологий в Башкортостане – женщина. На долю мужчин приходится 79% резюме. В 60% случаев это молодые кадры в возрасте 26-35 лет. 85% имеют высшее образование, 35% обладают базовыми знаниями английского языка, а 6% могут проходить интервью на английском. Что касается оплаты труда, то средняя зарплата, которую предлагают работодатели в данной сфере составляет 29 тысяч рублей.







15 июня