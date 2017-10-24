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Из Уфы в Новоабзаково пустят поезд

Маршрут будет постоянным, но только в зимнее время года. Об этом сообщает республиканский госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству.

 

Этот маршрут называют туристическим, так как его запускают для увеличения потока отдыхающих на горнолыжные курорты республики. Старт первого поезда намечен на 17 ноября.

«На прошедшем рабочем совещании в Правительстве Республики Башкортостан было принято решение о запуске поезда по маршруту Уфа-Новоабзаково-Уфа. Стоимость единого проездного билета ориентировочно составит не более 750 рублей на человека в одну сторону. Для льготных категорий граждан будет предусмотрена система скидок на проезд», - сообщает пресс-секретарь государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Анастасия Сабликова.

От железнодорожной станции Белорецк до горнолыжных курортов Абзаково, Якты-куль, Мраткино, Иремель будет организовано автомобильное и автобусное транспортное сообщение, отмечают в комитете.


Анастасия Платонова



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