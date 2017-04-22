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Из здания БГАУ эвакуировали студентов

Из здания БГАУ эвакуировали студентов

Из здания Башкирского государственного аграрного университета сегодня утром эвакуировали студентов и преподавателей. Нам об этом сообщили телезрители.

 

Как стало известно, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на втором этаже вуза находится подозрительный предмет. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и другие службы. В целях безопасности из здания были эвакуированы все находившиеся там люди. Кинологи осмотрели оставленную в коридоре вещь. Информация об опасном предмете не подтвердилась. Сейчас учебное заведение функционирует в штатном режиме.

 

Фото из соцсетей.



Автор: Светлана Назирова
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