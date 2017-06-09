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Изощренные способы выманивания денег реализуют в социальных сетях интернет-мошенники

Изощренные способы выманивания денег реализуют в социальных сетях интернет-мошенники

В редакцию нашего телеканала обратился молодой человек, аккаунт которого взломали.

О том, что страница ВКонтакте взломана Сергей узнал от друзей, которые позвонили ему в час ночи. По словам молодого человека, знакомые хотели узнать правда ли что его маме, пострадавшей в ДТП, требуется финансовая помощь на лечение. Но это была легенда злоумышленников, которые таким образом зарабатывают деньги.

«Попытался зайти на свою страничку и не смог, пришлось заново восстанавливать пароль, на это ушло время, люди начали звонить говорить правда, неправда ну и выяснилось, что 500 рублей перевели, позвонили люди сказали чуть не перевели более крупную сумму. Записан я как Сергей звукорежиссер, но фамилии моей там не было, мама у меня действительно работает в Москве, фамилию она уже лет 10 как поменяла, но откуда-то такая есть у них такая информация», - говорит владелец взломанного аккаунта Сергей Минин.



Автор: Светлана Назирова
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