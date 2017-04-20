К Уфе подступает «большая вода»

«Большая вода» подступает к столице. Чтобы избежать страшных последствий все службы города должны быть подготовленными. Плановые учения по эвакуации жильцов затапливаемых домов провела Служба спасения Уфы.

Микрорайон Нижегородка - один из проблемных в паводковый период, поэтому учения по эвакуации провели именно здесь. Практические занятия созданы для проверки готовности техники к чрезвычайным ситуациям. В роли жильцов затопленных домов выступили студенты Авиационного университета.

«Была задействована, техника повышенной проходимости на базе КАМАЗА. Смена поисково-спасательного отряда, одна единица техники и автобусы. Привлекали к этому студентов Авиационного университета в количестве 37 человек», - говорит начальник управления гражданской защиты Ленинского района Уфы Булат Латыпов.

Из обозначенного места затопления отряд спасателей эвакуировал группу жильцов. На технике высокой проходимости они были доставлены в безопасное место, где служба спасателей провела перекличку эвакуированных для дальнейшего расселения.

После составления списка жители подтапливаемых мест были отправлены в пункт временного размещения. В этом году эвакуируемых примет профилакторий уфимского авиационного технического университета.

«Пункт временного размещения, «Санаторий-профилакторий Уфимского Авиационного Технического университета» находящийся на 8 марта 6.Рассчитан на 50 мест. Круглосуточного пребывания эвакуированного населения. Имеется комната приема пищи, имеется игровая комната для детей, имеется комната отдыха для родителей, пребывающих с детьми. Для оказания неотложной медицинской помощи у нас есть все необходимое, укомплектован медицинский пункт», - сказала начальник пункта временного размещения Марина Ларионова.

По словам спасателей, несмотря на масштабность учений, жители предпочитают оставаться в своих домах. Заблаговременная эвакуация рекомендуется маломобильным гражданам и беременным женщинам. На время паводка их будут размещать в лечебных учреждениях.



Дамир Вахитов

20 апреля