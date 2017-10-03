Кадеты Уфы познакомились с заслуженным лётчиком-испытелем Юрием Ващуком

Пообщаться с заслуженным лётчиком-испытелем Юрием Ващуком - такая возможность появилась у уфимских кадетов. Встреча состоялась в Международной аэрокосмической школе имени космонавта-испытателя СССР Урала Султанова.

4 октября

В Уфу Юрий Ващук прибыл в качестве почётного гостя выставки, посвященной 60-летию со дня запуска первого спутника Земли в космос. Экспозиция откроется сегодня в национальном музее Башкортостана. За плечами Юрия Ващука - активное участие в создании новых образцов военной и спортивной техники. Он летает на всех типах самолётов конструкторского бюро Сухого, в том числе и на истребителе пятого поколения Т-50. В качестве одной из целей приезда в Уфу Юрий Ващук назвал привлечение в авиацию подрастающего поколения.