Какой будет набережная реки Белой?

Узнать ответ на этот вопрос можно уже сейчас. В сети интернет размещен демонстрационный ролик о строительстве прибрежной зоны. Видео снято по заказу правительства.

21 сентября

По плану, работы завершатся к октябрю 2019 года — к празднованию 100-летия республики. Сейчас возводят вторую очередь объекта — участок от спорткомплекса «Юность» до Монумента Дружбы. Строительство оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Отметим, что стоимость первой очереди, построенной к саммитам ШОС и БРИКС, составила больше одного миллиарда трехсот тысяч. Напомним, проект укрепления берега Белой и строительства набережной реализуется в рамках программы «Экология и природные ресурсы Башкортостана».